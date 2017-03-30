Акваскейпинг – искусство создания водного мира за стеклом

Природа океана человеку неподвластна, но нам под силу создать красивую копию подводного царства. Где-то добавить камушек или корягу, предпочесть мох и папоротник вместо обычных растений – и от уже перед нами шедевр акваскейпинга.

Подводные жители в таком аквариуме – всего лишь динамичное дополнение всей композиции. Однако рыбам может прийти не по вкусу созданный «интерьер», и тогда молчаливые питомцы не будут производить потомство и радовать вас самой насыщенной окраской. Поэтому стиль их будущего дома необходимо подбирать грамотно.

Создание водного ландшафта начинается с эскиза на бумаге или фотографии.

Сотворённая композиция переносится в аквариум, заливается водой и выращивается до настоящей экосистемы.

Самое важное в акваскейпинге естественность и гармония, будто сама природа выступила для вас художником.