Интернет гипермаркет «Е-доставка» станет доступным каждому жителю Беларуси

Онлайн-шоппинг нынче в тренде. И это не дань моде, скорее – палочка-выручалочка для маломобильных граждан: для тех, кому трудно, или невозможно добраться даже до ближайшего магазина.

Интернет гипермаркет «Е-доставка» в настоящее время только в Минске обеспечивает товарами около 190 тыс. семей. Из них – 35 тыс. – люди преклонного возраста и инвалиды, около 30 тыс. – многодетные семьи.

Подтверждением важной миссии онлайн-сервиса служит множество благодарственных отзывов самих покупателей «Е-доставки».

Сегодня, помимо столицы, «Е-доставка» обслуживает 10 городов и 1 тыс. 700 крупных деревень и агрогородков, а также Гродно и Островец. А наиболее активными покупателями интернет-сервисов становятся многодетные мамы, люди преклонного возраста и инвалиды. А также жители населённых пунктов, где вообще нет, или недостаточно стационарных магазинов.

Интернет-сервис «Гипер-Молл» серии предприятий «Е-доставки» вот уже в течении нескольких месяцев бесплатно доставляют огромный ассортимент товаров длительного хранения по выгодным ценам по всей Беларуси.

В любой точке страны можно, не выходя из дома, заказать онлайн-бакалею, сахар, муку, консервы, детское питание, товары для дома или огорода.