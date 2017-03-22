Минчане смастерили домики для ушастых сов

Загадочная ночная птица с большими ушными пучками и пронзительным взглядом, ушастая сова – одна из самых трудноуловимых птиц. Многие горожане даже не подозревают, как много этих глазастых существ живет рядом с ними. Питается она грызунами, чем помогает поддерживать экологический баланс. Но есть у совы одна особенность – она не умеет вить гнёзда и занимает заброшенные или чужие.

Помочь совам выжить в городской экосистеме решили небезразличные минчане. Субботним погожим утром в уникальном месте Серебряный лог кипела работа. Люди разных возрастов мастерили ушастой обитательнице города жильё в подарок. Материал для гнезда – ивовые ветви.

Для первого круга лучше всего выбрать самые толстые ветки ивы. Перед тем, как сгибать, их надо хорошенько размять и подточить кончики для лучшей стыковки. Нет особых правил для строительства гнезда, иногда методика рождается в процессе. Главное, чтобы домик получился прочным и согретым вашим душевным теплом.

Работа на свежем воздухе спорится дружно и быстро с колоссальной пользой для здоровья. Девятилетний Андрей с большим желанием пришёл строить гнездо ушастым совам. Заметно, что мальчик любит природу и всех ее обитателей.

Ещё 20 лет назад в Лошицком парке и его окрестностях специалисты без труда могли отыскать более 5-ти гнёзд ушастой совы, сегодня же их практически нет. Узнав об этом, поддержать птиц пришли и Виталий со Светланой.

После активной работы можно и подкрепиться, ведь даже обычный чай на лоне природы значительно вкуснее. Кстати, и угощение здесь в виде птичек.

После того, как гнездо установлено на дереве, надо его утеплить. Лесная постилка идеально подойдёт. Прошлогодняя листва, сырая трава и земля хорошо закупорят все щели в гнезде.