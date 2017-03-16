Розыгрыш 29-го тура «Удача в придачу» состоится 25 марта

А пока главные победители этого тура отвечают на поздравления родственников, марафон удачи не останавливается ни на секунду! 11 марта стартовал новый, 29-й тур игры, который продлится по 24 марта включительно. И уже 25 марта будут разыграны 67, 68, 69-ый автомобили автомобили по счету, на этот раз марки Nissan Terrano, конечно же, девятая столичная квартира от «Евроопта» – по адресу ул. Академика Карского, 4. А также более 30 тыс. денежных сертификатов на общую сумму в эквиваленте $150 тыс. Это даже больше, чем стоимость всех суперпризов! Вот так фантастическая щедрость от Евроопта!

Встретиться с удачей на самом деле проще простого! Закупайтесь в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле», используя дисконтную карту «Е-плюс», включайте в покупку «товар удачи» и, и выигрывайте потрясающие призы! «Товары удачи» 29-го тура – чай «Майский», шоколад Alpen Gold, конфеты и вафли «Сладонеж», косметика для тела FA, рыбные продукты «Баренцево» и продукты GUSTO! Помните, выиграть можно даже с одним единственным игровым кодом! Но чем больше их у вас – тем выше шансы увидеть себя в списке победителей! И не беда, если в вашем городе еще нет стационарных магазинов сети «Евроопт», на помощь придут электронные сервисы компании – «Е-доставка» и «ГиперМолл», покупатели которых также имеют право участвовать в игре «Удача в придачу!». Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли суперпризы немалому количеству участников игры!

А еще, делая покупки в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле», за каждые 15 руб в чеке вы получаете миниатюрного игрового Бонстика! За специальные «бон-товары» количество этих милых персонажей только увеличивается. И сегодня «бонстикомания» охватила уже всю Беларусь, причем на забавных персонажей с присоской «залипли» не только дети, но и взрослые! А Бонстикам так понравилось в гостях у гостеприимных землян, что они решили отложить свое возвращение на родную планету еще ненадолго – до 9 апреля! Так что, если вы не успели собрать всю коллекцию этих жизнерадостных пришельцев или хотите обнять их – время еще есть! Играйте, выигрывайте и верьте в свою удачу! Кто знает, быть может, в следующем туре игры «Удача в придачу!» призы от «Евроопта» ждут именно вас?