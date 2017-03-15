От крахмала до автомата: история стирки – как появилась первая стиральная машина?

Сегодня навести марафет в семейном гардеробе не составляет особого труда. Загрузил белье, добавил порошок с кондиционером, выбрал нужный режим стирки, и умная техника все сделает за вас! А вот наши прабабушки о стиральных машинах и не мечтали, все стирали вручную и тратили немало сил.

Идеальной свежести белья добивались при помощи воска, глины, золы. Отличным моющим средством был картофельный крахмал или даже картофельная кашица для драников, часто собирали на болотах траву мыльный корень, которая отлично пенилась.

Вообще, первым, кто изобрел бытовую стиральную машину, стал американец Уильям Блэкстон. Так, в начале 20 века он решил помочь своей жене. Спустя время американцы придумали и первую электрическую стиральную машину. У наших предков в конце 19-начале 20 века была своя система стирки.

Интересно, что первые стиральные машины у белорусов выглядели практически также, только внутри деревянной бочки вставляли механизм. А для отжима белья наши прабабушки использовали вот такую чудо-технику и также все делали вручную.

В начале 20 века ее привозили из США. В Большой стирке использовали и нетрадиционные средства.

В каждом доме для стирки одежды были корыта и большие деревянные тазики. Это был отличный вариант для мелкой стирки на каждый день. Причем, интересно, что фунт мыла брался на 1 пуд ткани. Мыть и полоскать белье наши прабабушки очень любили на речке, причем, в любое время года. Топтали ногами полотна даже на льду.