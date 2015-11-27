Робототехника – хобби, набирающее популярность в Беларуси

Гаджет, который развивает мозг. Детям – отличная альтернатива компьютерным играм, родителям – спасение подростков от бессмысленного «зависания» у монитора.

Робототехника – хобби, только набирающее популярность в нашей стране, открывает безграничные возможности для ребят. Создавая роботов, дети на практике изучают основы программирования и физики, учатся работать в группе и развивают абстрактное мышление.

По сути, это современное инженерное образование, которое можно получить ещё в школьном возрасте.

Детская робототехника - фантастическое, интересное и полезное занятие. Уже с шести лет малыши осваивают программирование простейших аппаратов: мигающие датчики, моторчики, шестерёнки, двигатели и блоки управления… Увлекает не только мальчишек. На занятиях по робототехнике девочки не уступают парням.

Как заставить робота играть в футбол? Не понаслышке знает Александр Францкевич. Уже более десяти лет он конструирует роботов. А в последние два - заставляет их играть в одну из популярнейших игр на планете.