Новогодний «Hand Made»: смастерим ароматизатор своими руками!

Любимые зимние праздники не за горами, а мы-то знаем: ничто так не создает праздничную атмосферу, как запахи.

Мандарины, корица, хвоя, ваниль - скорее всего, так многим представляется ароматная мелодия Рождества и Нового года.

Производители парфюмерии и бытовой химии знают об ароматических предпочтениях своих покупателей и всячески стараются им угодить. Прежде, чем взять такой продукт, подумайте: на самом ли деле смесь химических элементов, оседающих в организме после использования ароматизатора, подарит свежесть, праздник и хорошее самочувствие?

Я предлагаю вариант получше! Смастерим ароматизатор своими руками!

Как оказалось, можно найти более десятка простых, а главное безопасных для здоровья освежителей, которые делаются из доступных, натуральных и недорогих ингредиентов.

В качестве основы используем воду, спирт и пару капель эфирного масла или смеси масел. Заполняем им пульверизатор и используем при необходимости!

К новогодним праздникам можно подготовить «Зимнее попурри». Для этого собираются и высушиваются дольки или кружочки апельсинов, лимонов, яблок, палочки корицы, пучки перца чили. Можно также сушить съедобные «украшения» целиком. Такое «попурри» будет хорошо смотреться в красивой вазе или в виде эко-гирлянды на елке.

Великолепная ароматическая свеча получается из кожуры апельсина. Для начала следует аккуратно удалить мякоть из фрукта, стараясь не повредить белую оболочку. В образовавшуюся «чашечку» крепится фитиль, а затем чаша наполняется маслом или предварительно растопленным натуральным воском. Если в такую свечу воткнуть гвоздику, то аромат станет просто волшебным.

В качестве альтернативы можно использовать пропитанные любым эфирным маслом ватные шарики или древесные опилки. Естественный и натуральный запах любимых эфирных масел сохранится надолго.