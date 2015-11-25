Аквариум в интерьере. Советы, как выбрать модный аквариум?

Аквариум в интерьере – это всегда стильно и красиво. К тому же, психологи уверяют, процесс наблюдения за плавающими рыбками Успокаивает нервную систему. Видимо, поэтому в последние годы заметен «бум» на акваскейпинг -- искусство создания естественного водного пейзажа, который в миниатюре передает красоту природы. Сегодня современный аквариум – это не простой стеклянный куб, заполненный водой и рыбками. Это настоящий арт-объект, который способен украсить любой интерьер.

Разнообразие форм и размеров современных аквариумов просто поражает. Последняя тенденция – футуристические модели с блестящими округлыми углами. Или вот такой аквариум-конус…

Если вы хотите, чтобы в одном аквариуме дружно жили и морские, и пресноводные обитатели, или хищники и их потенциальная добыча, наилучший вариант – аквариум-водопад.

На оформление аквариума тоже существует своя мода. В последнее время наблюдается тенденция к естественному, природному оформлению со множеством коряг, живых камней, ракушек, водорослей, грунтов разных цветов и форм… Можно создать под водой настоящий коралловый риф!

А это – последний писк моды. Мини-аквариум, или как его еще иначе называют, нано-аквариум! В нем миниатюрно все, и оформление, и сами обитатели…

Если раньше аквариумы было принято ставить на тумбочку или шкаф, то сейчас можно встраивать их в интерьер. К примеру, вмонтировать в стену, нишу, барную стойку, мебель и даже в картины.

Не бойтесь экспериментировать! Главное, помните, что рыбки не любят прямой солнечный свет, и соседство с музыкальными центрами и телевизорами. Проявляйте фантазию и позвольте подводному миру сделать вашу жизнь ярче!