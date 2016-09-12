Рисованная, напечатанная, статичная, подвижная: как и зачем создаются киноафиши?

На экране вы видите самую дорогую киноафишу в мире, которая была продана за 850 тысяч долларов. Женщина-машина на фоне небоскрёбов – постер немой киноленты Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года, который не раз продавался за баснословные суммы. Теперь это шедевр искусства, а в начале своей истории афиши были обычным рекламным материалом.

В каждом кинотеатре был свой художник, который мог перерисовать зарубежную афишу в увеличенном формате либо сделать авторскую.

Миссия плакатов была не только проинформировать зрителя, но и заинтриговать образностью, недосказанностью. Однако в скором времени создание авторских афиш запретили.

Позже произошел переход к плакатам, сделанным с помощью компьютерной графики. Профессия художника киноафиш потеряла свою необходимость. В настоящее время в Минске остался последний «динозавр» данного вида поприща.

Александр по-прежнему рисует гуашью. Однако уже через 2 недели краска на холсте начинает осыпаться, и место на основе нужно уступать рекламе другого фильма. Сейчас художник пробует приспособиться к новым условиям кинорынка.

Теперь рисованные афиши – это эксклюзив. Чаще всего в кинотеатрах столицы можно наблюдать киноафиши, распечатанные на широкоформатном плоттере или в 3D графике. Также встречаются постеры в лайтбоксах, которые привлекают внимание зрителя даже в тёмное время суток.

Будущее наступило, и теперь на некоторых афишах больше не замирает статическая картина. На одном экране может транслироваться реклама всех фильмов, находящихся в прокате. Что же лучше привлекает внимание – рисованная афиша или напечатанная, статичная или подвижная судить остаётся только вам, киноманам.