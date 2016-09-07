Резиновые сапоги: как сделать осенние прогулки комфортными и модными?

Резиновые сапоги уже давно перекочевали из сельского гардероба на улицы города. Как сделать свои осенние прогулки не только комфортными, но ещё и модными? Разбираемся вместе.

Оказывается, прототип первых резиновых сапог был у индейцев в Южной Америке, когда они заходили по колено в сок каучукового растения и латекс застывал у них прямо на ногах.

В Испании резиновые сапоги называют «katiuskas» (катюшки). В Великобритании – веллингтонами, в честь полководца герцога Веллингтонского, по поручению которого преобразили армейские ботфорты образца 18-го века.

От лаконичных моделей в классике и милитари до ярких расцветок, шутливых принтов и элементов декора. Сегодня дизайнеры предлагают пару сапожек на любой вкус, которую, порой, не отличить от кожаных сапог, идеально облегающих ногу.

Резиновая обувь стала лёгкой, комфортной, долговечной за счёт материала. В основном её изготавливают из поливинилхлорида и ацетилацетата.

Помните, что качественная обувь должна быть с подошвой не ниже 1,5-2 см, и обязательно берите с собой «сменку»: в резиновых сапогах не рекомендуется ходить более 3 часов, а для людей, страдающих ревматизмом такое спасение от непогоды не подойдёт. Во избежание развития болезни.