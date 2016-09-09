Тренды осеннего макияжа: идеальная кожа, лёгкий румянец, густые естественные брови, тёплая палитра осени

Осень – время, которое вдохновляет на преображение. Модным балом сегодня правит натуральность и свежесть. Здоровая, идеальная кожа, легкий румянец, густые естественные брови – главные тренды! Модная палитра повторяет теплые оттенки осени: медный, золотистый, персиковый, шоколадный, бежевый… Такая гамма будет гармонично подчеркивать вашу естественную красоту и не затмевать ее.

Наносим тональный крем тонким слоем при помощи кисти, чтобы ваш оттенок кожи выглядел максимально невесомым и естественным! Мелкие недостатки, синяки под глазами, маскируем при помощи корректора персикового оттенка. Выбирайте корректирующие средства легкой текстуры, так как вокруг глаз кожа очень тонкая и чувствительная.

Не старайтесь сделать брови слишком широкими и яркими, иначе они будут выглядеть инородно! Используйте карандаш и тени нейтральных серо-пшеничных оттенков. Чтобы макияж был более стойким, а тени легли ровно и легко растушевывались, базу под тени наносим тонким слоем. Сделаем беспроигрышный вариант – «смоки-айс», который подходит всем и скрывает недостатки, главное – знать меру! Выбираем благородную шоколадную гамму.

Придаем мерцание – наносим на серединку подвижного века золотистые тени. Затем высветляем внутренний уголок глаза при помощи теней – такой нехитрый прием – сделаем взгляд более открытым и выразительным. Ресницы хорошо красить зигзагообразными движениями, тогда они будут длинными и без комочков. Кстати, этой осенью в моде всевозможные двойные стрелки сверху и снизу, но они требуют особого мастерства.

Чтобы сделать образ эффектным, используем прием контрастности. Выбираем румяна холодного оттенка для теплого макияжа. Кстати, оттенки загара всегда освежают, а холодные придают изысканности и аристократичности. Однако если это дневной макияж, лучше подбирать оттенки помады-теней под свой цветотип. Улыбаемся и наносим румяна на яблочки щек .

Используйте хайлайтер – это сияющее светоотражающее средство – незаменимый помощник в создании идеального макияжа. Так, если нанести хайлайтер по контору губ, их можно визуально увеличить и придать свежести образу. К слову, помада на осень актуальна матовая, как натуральных бежево-розовых оттенков, так и сочных винных, сливовых оттенков.

Теперь создадим красоту на каждый день – дневной осенний макияж. Базовый этап – сделаем ровный тон кожи – увлажним, нанесем легким слоем тональный крем и освежим образ при помощи кремовых персиковых румян…Словно, только что проснулись!

Далее наносим легким слоем тушь и завершаем мэйк-ап помадой. Забудем про четкий контур губ – это признак вечернего образа, но будем использовать яркий оттенок фуксии. Такая контрастность будет выглядеть необычно и красиво на фоне спокойной осенней палитры. Кстати, цвет фуксии хорошая альтернатива красному!

Помните естественность – лучшая красота! Следите за здоровьем и учитесь грамотно подчеркивать свои достоинства.