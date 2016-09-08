«Счастливчики Фортуны» определятся в 15-ом туре рекламной игры «Удача в придачу» 10 сентября

Эта осень обещает быть жаркой вместе с торговой сетью «Евроопт». Заинтригованы? И не зря! Ведь в 15-ом юбилейном туре самой народной рекламной игры «Удача в придачу» разыгрывается сразу четыре новых стильных автомобиля «Рено». Кроме того, будет разыграно тысячу призов по 100 рублей и 100 призов – по 500 рублей.

Уже в эту субботу, 10 сентября, в Минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» на Денисовской, 8 состоится незабываемое шоу, где будут определены «счастливчики Фортуны». Музыка, танцы, праздничная атмосфера и море сюрпризов ждёт всех покупателей «Евроопта».

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