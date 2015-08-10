Реконструкция 25 дорожных объектов и строительство 24 новых. Как развивается улично-дорожная сеть?

Минск – европейский город, который неустанно развивается. Об этом можно судить сразу, как только въезжаешь в его черту. С каждым годом улично-дорожная сеть столицы увеличивается. Строятся новые участки, обновляются уже существующие. Сегодня ведется интенсивное строительство в микрорайоне Каменная Горка. Там уже появилось больше десяти улиц, но это далеко не предел.

Проект программы развития улично-дорожной сети на 2015-2020 годы предусматривает реконструкцию 25 дорожных объектов и строительство 24 новых. Кроме того, до конца 2020-го количество столичных развязок увеличится еще на 10.

Из них можно выделить три основные: Независимости-Филимонова, «Минск-Мир» и Южная магистраль. Они помогут «разгрузить» поток машин на сложных участках и снизить статистику заторов.

Успешно справляется с «разгрузкой» потока машин и первая в Беларуси трехуровневая транспортная развязка на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова в Минске, которая открылась в 2012 году. Ее основа – самый длинный в городе эстакадный мост, протяжённостью 460 метров.

МКАД – объект поистине уникальный. После масштабной реконструкции, которая завершилась в 2002 году, он значительно изменился. Теперь это шестиполосная дорога первого класса. Не зря ее называют магистралью жизни не только автолюбители, но и жители города.

Реконструкция МКАД стала одним из грандиознейших проектов в новейшей истории Беларуси. Рекордно короткие сроки, современные технологии, высокая интенсивность. Разрешенную скорость на МКАД ограничили показателем в 90 километров в час, хотя расчетная скорость движения была установлена в пределах 120 километров. Но с октября прошлого года на некоторых участках Минской кольцевой автодороги максимально допустимую скорость увеличили до 100 километров в час. Что принесло свои результаты.

Чтобы следить за соблюдением скоростного режима, в столице действуют около 800 комплексов фотовидеофиксации. Несколько лет назад появилось визуальное «наблюдение» и за Минской кольцевой автодорогой. Лихачей стало меньше – сократилось и количество ДТП. В ближайшем будущем на МКАД появятся еще один вид современных устройств.

На некоторых участках МКАД интенсивность движения в пиковые дни доходит до 120 тысяч автомобилей в сутки. В связи с этим, в 2010 году было принято решение о строительстве новой кольцевой дороги, которая поможет разгрузить улицы Минска от транзитного автотранспорта.

Открытия второй Минской кольцевой автодороги с нетерпением ждут все жители столицы и близлежащих населенных пунктов. И вот отличная новость: первая очередь МКАД-2 будет сдана уже осенью. Это участок - от Острошицкого городка до трассы М6.

Полностью сдать вторую кольцевую планируют к 2017 году. А пока работы по строительству ведутся усиленными темпами. Скорость укладки дороги – один метр в минуту. Только за 1 день МКАД-2 становится длиннее на 300 метров. Но процесс кропотливый. Нужно выровнять земельное полотно, затем залить асфальт, на который сверху кладется 24-сантиметровый слой бетона. Его укрывает невидимая защита.

Вторая кольцевая уже получила официальное название – М14. Она почти втрое длиннее МКАД-1. Проект предполагает по две полосы в каждом направлении с ограждением. Предусмотренная скорость - до 120 километров в час. Виталий уже не может дождаться, когда сможет лично опробовать новую дорогу.

Но не только в Минске активно ведутся «дорожные» работы. Без внимания не остаются и регионы. К примеру, сейчас реализуется такой масштабный проект, как дорога М5 от Бобруйска до Жлобина. А совсем недавно в эксплуатацию была сдана дорога от Ошмян до Островца.

Только представьте, белорусские дороги могут дважды опоясать земной шар. Больше сотни тысяч километров автотрасс и железных дорог. И это далеко не предел!