Советы для хорошей хозяйки. Правильный уход за коврами

Мягкие, теплые, пушистые. Они так облагораживают наш быт. Ковры! И что бы там ни диктовали модные тенденции дизайна, а ковры в нашем доме всегда создают уют. И дополнительные хлопоты, конечно!

Углы ковра загнулись кверху? Выглядит некрасиво. Возьмите два куска непромокаемой бумаги или тонкой клеенки и мокрую тряпку. Клеенку подстелите под ковер, хорошо расправьте. Положите сверху мокрую тряпку. Снова клеенку, и, наконец, какой-нибудь груз. Через два-три дня ковёр разгладится.

В коврах скапливается много пыли и грязи. Чтобы избавить ковёр от грязи, нужно разбросать несколько горстей соли и подмести веником, который нужно периодически смачивать в горячей воде. Остатки соли убираем пылесосом.

Пятна? Справимся и с ними! Если пролили на ковер чай или кофе, сперва необходимо тщательно промокнуть это место сухой тряпкой. Затем обработать щёткой с мыльным раствором. Если пятно подсохшее, втираем в него глицерин и оставляем на ночь, затем остается лишь обработать проблемную зону мыльным раствором.

Пятна от воска и парафина удаляем при помощи льда. Пятно охладится и легко выведется, таким же способом можно вывести и жевательную резинку.