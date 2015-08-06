Готовимся к школе. Выбираем правильный ранец

Собрать ребенка в школу - всегда хлопотно. Тем более, когда ваше чадо делает первые шаги на пути к знаниям. Особое внимание стоит уделить важнейшему атрибуту любого школьника - рюкзаку. Чтобы сделать правильный выбор, не потеряться в изобилии товаров, предлагаем вместе отправиться в магазин.

В первую очередь, помните, что все-таки, это должен быть рюкзак.