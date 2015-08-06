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Готовимся к школе. Выбираем правильный ранец

06 августа 2015 10:00
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Собрать ребенка в школу - всегда хлопотно. Тем более, когда ваше чадо делает первые шаги на пути к знаниям. Особое внимание стоит уделить важнейшему атрибуту любого школьника - рюкзаку. Чтобы сделать правильный выбор, не потеряться в изобилии товаров, предлагаем вместе отправиться в магазин.

В первую очередь, помните, что все-таки, это должен быть рюкзак.

Врачи утверждают, что скелет ребёнка продолжает формироваться на протяжении всего школьного возраста, потому даже старшеклассникам стоит отказаться от новомодных сумок через плечо и портфелей.

# Полезные советы # Консультация врача # Фотофакт # Ольга Кардаш # Наталья Конон

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