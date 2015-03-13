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Полезные советы. Когда бриллианты неуместны и какой подарок лучше сделать любимой?

13 марта 2015 10:20
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Блеск и шик. Есть что-то завораживающее в дорогостоящих металлах и сверкающих камнях. Элегантно восседающие на бархатных подушках, умело оттеняемые светом, они предстают перед нами в необъяснимом очаровании и великолепии. Но чтобы подобрать одно из тысячи, нужно учесть не только наши предпочтения и вкусы, но и то мероприятие, которое мы хотим посетить.

С выбором желаемого украшения даме следует определиться заблаговременно. Для уверенности в том, что любой ювелирный каприз будет удовлетворен конкретным салоном, дама предварительно изучает его каталог, обсуждает со своим джентльменом представленные коллекции, присматривает подходящее украшение. И лишь затем пара отправляется за покупкой.

Неловкая ситуация может сложиться, если поход в ювелирный салон оказался спонтанным. Например, украшение уже успело покорить сердце девушки, а у молодого человека оплатить аксессуар не позволяют финансы. Естественно такого момента лучше не допускать.

Если вы всё же решили сделать подарок своей избраннице инкогнито, но не знаете, на каком изделии остановить свой выбор, предлагаем взять на заметку несколько хитростей:

1. Вечная классика – жемчуг. Он предполагает официальные выходы и публичные выступления. Идеально подойдет для барышень делового круга.

2. Украшения в виде ярких цветов великолепно дополнят вечерний выход.

3. Купная деталь станет потрясающим элементом повседневного образа.

Так же не стоит забывать и про способы вручения подарка. Ни в коем случае не кладите украшения в бокал, ведь драгоценности очень капризны. Так, например, жемчуг и вовсе может растворится в вине.

И помните: во сколько бы ни оценивался подарок, главное, чтобы он был подарен с любовью.

# Фотофакт # Ювелирные изделия # Полезные советы # Евгения Сахарова

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