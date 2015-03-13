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Николай Добыш, командир-механик земснаряда Днепро-Березинского предприятия водных путей в программе «УТРО» на СТВ

13 марта 2015 07:21
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Что такое земснаряд?

Николай Добыш, командир-механик земснаряда Днепро-Березинского предприятия водных путей в программе «УТРО» на СТВ:
Это инженерные сооружения, предназначенные для разработки в русле реки мелких мест – перекатов.

Вы прибыли из Бобруйска, где находится река Березина. Говорят, что раньше в этом месте она была более полноводной и глубокой, а сейчас несколько обмельчала. Это правда?

Николай Добыш, командир-механик земснаряда Днепро-Березинского предприятия водных путей в программе «УТРО» на СТВ:
Да, совершенно верно. Причиной этому послужило отсутствие снега. Раньше, когда были большие снегопады, была вода, которая держалась до начала июня, и лишь затем начинала спадать. А теперь воде попросту неоткуда браться. По суть вся Березина сейчас находится в своем русле.

В связи с тем, что реки обмельчали, изменилась ли как-то ваша работа?

Николай Добыш, командир-механик земснаряда Днепро-Березинского предприятия водных путей в программе «УТРО» на СТВ:
Это повлияло и на нашу работу, и на работу пароходства. На сегодняшний день совершаются только местные пароходные перевозки.

# Водоемы Беларуси # Фотофакт # Николай Добыш

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