Почему некоторые секреты и хитрости, чтобы привлечь мужчину, не срабатывают?

Существует ряд секретов и хитростей, к которым мы прибегаем, чтобы привлечь внимание мужчин. Однако существует ряд мифов, которые на самом деле не просто не работают, а даже отпугивают их. Мы удивляемся, почему они не работают, и совершаем эти ошибки снова и снова.

Милые дамы! Сколько раз вы читали, смотрели или слышали о том, что в моде естественная красота?! И мы вас призываем не прибегать к огромному количеству косметики! Лучше совершенствовать свою природную красоту, а не скрывать её под тоннами искусственных слоев!

Твоё тело должно быть здоровым. Здоровое тело - это правильное рациональное питание и спорт. Если ты будешь истощать тебя лишь голодом, то это приведёт к болезням, и тогда тебе уже будет не до мужчин.

Мужчинам интересно, если у женщины хватает интеллекта спорить с ней, дискуссировать, высказывать свое мнение. Ведь мужчины очень любят умных женщин.

Вам нравятся позитивные люди? Во и мужчин всегда притягивает улыбка и смех.

И последнее. Не торопитесь звонить мужчине после первого свидания. Мужчина должен «переварить» это событие в своей голове, понять, что ему интересно продолжать встречи дальше. А если он вам не перезванивает, не расстраивайтесь, просто это не ваш человек. Возможно, кто-то другой собирается отвести вас к алтарю.