«За» и «против». Мифы и факты о микроволновках

Наверное, ни один бытовой прибор не вызывает столько споров, как микроволновая печь. Одни не могут представить без нее своей жизни. Другие же, говорят о том, что продукты, побывавшие в микроволновке, становятся вредными и их нельзя употреблять. А третьи и вовсе, опасаются получить дозу облучения, находясь рядом с этим популярным бытовым прибором.

Микроволновое излучение вредит человеку только в случае длительного воздействия довольно высоких уровней мощности. И то - не всегда. Яркий тому пример - «отец» микроволновки - американец Спенсер, который впервые обратил внимание на разогрев продуктов посредством работающего магнетрона.

Что же касается воздействия на качество пищи, то существует мнение, что под воздействием микроволн, сильно меняется структура продуктов, а также образуются опасные вещества, типа фенолов и фтолатов. Можно сказать, что и эти страхи тоже сильно преувеличены.

Так, например, витамины разрушаются примерно одинаково: что в микроволновке, что в сковородке. Ведь здесь влияет просто высокая температура. А опасных для здоровья веществ больше образуется при обычной жарке, чем под воздействием микроволн.