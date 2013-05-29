Прямой эфир

В Минске прошел международный фестиваль огня «Миф-2013»

29 мая 2013 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сцена с горящими факелами, опасные трюки с огнем и восторженная публика. В Минске прошел международный фестиваль огня под названием «Миф-2013». В двухдневной программе форума приняли участие более 70 представителей ведущих коллективов фаер-шоу Украины, России, Литвы и Польши. И, конечно же, показали свое умение лучшие театры огня со всей Беларуси.

Более ста профессиональных факиров приехали показать лучшие традиции файер-шоу. Профессиональные декорации, костюмы, реквизиты, рассказали в программе  «Утро. Студия хорошего настроения»на СТВ.  

София Михайленко (Украина):
В первую очередь, для нас это искусство, хобби, простите за каламбур, которым нужно гореть! 

Выступление  прошлогоднего победителя - Театра огня из Евпатории «Гефест» вновь покорило зрителей головокружительными декорациями и спецэффектами. Никого не оставил равнодушным и еще  один  знаменитый украинский коллектив-  -  театр огня «КОТ» .   Не отставали и белорусские команды.  К примеру,  могилевский коллектив  «Маури» в буквальном смысле ЗАЖЕГ  публику с первых минут!

А вот женская файер-группа «Вальделот» из города Барановичи. Вальделоты – это древние жрецы, приносившие жертвы Богам и поддерживающие огонь в храме.

Всего в фестивале приняли участие более 70 коллективов  фаер-шоу из разных стран мира. Интересным было и музыкальное сопровождение в различных жанрах: средневековье, романтика, хард-рок и  сольные выступления. Прикоснуться к стихии пришли сотни минчан. Сто профессиональных факиров показывали огненные трюки, жонглировали пламенем. А за три часа представления участники сожгли 400 литров керосина!

Алексей Бурносенко, руководитель театра огня «Де гриза» (Беларусь):
Типичный пример - это наше выступление при -20ºС (-30 ºС), дикая влажность. Форма одежды - голый торс, это самое безопасное. Мы идем выступать - нам жарко.

# Фаер-шоу # София Михайленко

Другие новости рубрики

Все новости
Вера Проневич, ветеран: Для спасения раненых все готовы отдать были
08 мая 2013 17:49

Вера Проневич, ветеран: Для спасения раненых все готовы отдать были

Ко Дню печати прошел чемпионат по картингу среди СМИ
07 мая 2013 10:45

Ко Дню печати прошел чемпионат по картингу среди СМИ

Купальный сезон стартовал на юге Беларуси
06 мая 2013 08:35

Купальный сезон стартовал на юге Беларуси