В Минске прошел международный фестиваль огня «Миф-2013»

Сцена с горящими факелами, опасные трюки с огнем и восторженная публика. В Минске прошел международный фестиваль огня под названием «Миф-2013». В двухдневной программе форума приняли участие более 70 представителей ведущих коллективов фаер-шоу Украины, России, Литвы и Польши. И, конечно же, показали свое умение лучшие театры огня со всей Беларуси.

Более ста профессиональных факиров приехали показать лучшие традиции файер-шоу. Профессиональные декорации, костюмы, реквизиты, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения»на СТВ.

София Михайленко (Украина):

В первую очередь, для нас это искусство, хобби, простите за каламбур, которым нужно гореть!

Выступление прошлогоднего победителя - Театра огня из Евпатории «Гефест» вновь покорило зрителей головокружительными декорациями и спецэффектами. Никого не оставил равнодушным и еще один знаменитый украинский коллектив- - театр огня «КОТ» . Не отставали и белорусские команды. К примеру, могилевский коллектив «Маури» в буквальном смысле ЗАЖЕГ публику с первых минут!

А вот женская файер-группа «Вальделот» из города Барановичи. Вальделоты – это древние жрецы, приносившие жертвы Богам и поддерживающие огонь в храме.

Всего в фестивале приняли участие более 70 коллективов фаер-шоу из разных стран мира. Интересным было и музыкальное сопровождение в различных жанрах: средневековье, романтика, хард-рок и сольные выступления. Прикоснуться к стихии пришли сотни минчан. Сто профессиональных факиров показывали огненные трюки, жонглировали пламенем. А за три часа представления участники сожгли 400 литров керосина!

Алексей Бурносенко, руководитель театра огня «Де гриза» (Беларусь):

Типичный пример - это наше выступление при -20ºС (-30 ºС), дикая влажность. Форма одежды - голый торс, это самое безопасное. Мы идем выступать - нам жарко.