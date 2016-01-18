Питание на предприятии. Что предпочесть: столовую или «комнату приёма пищи»?

Не секрет, что для работающего человека, вопрос «где перекусить» в высшей степени актуален. Всё чаще предприятия отказываются от столовых, в пользу «комнат приёма пищи». Попробуем выяснить, почему.

В Беларуси существует ряд документов, которые обязуют нанимателя заботиться об организации питания коллектива. На производствах повсеместно должны быть организованы столовые или же «комнаты приема пищи». Нередко встречается и наличие обоих пунктов питания.

Как правило «комнаты приёма пищи» становятся «палочкой-выручалочкой» для небольших предприятий. Содержать столовую нерентабельно.

Уже приготовленный комплексный обед – это очень удобно. Особенно для тех, кто не хочет возиться с собойками. Но что делать тому, кто придерживается особой диеты или же привык к домашней еде?

Вот тут и приходит на помощь «комната приема пищи». Как правило это небольшое, а потому, более уютное, чем столовая, помещение. Здесь всё необходимое для временного хранения и разогрева пищи.

Зачастую, желание питаться домашней едой, и становится причиной выбора в пользу «комнаты приёма пищи».

Полноценное питание помогает работнику оставаться в тонусе и беречь здоровье.

Возможность выбора – это всегда очень удобно. Главное, что бы вы ни выбрали, не забудьте уделить час качественному обеду. Ведь это не только утоление голода, но и поможет расслабиться за приятной беседой с коллегами.