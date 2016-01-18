Как получить хороший урожай лимонов, мандаринов, апельсинов и грейпфрутов?

На улице зима, а в лимонарии по-летнему тепло. Здесь воздух пропитан приятным ароматом цитрусовых. Давайте узнаем, как правильно выращивать лимоны, апельсины, мандарины и даже грейпфруты.

Оказывается, получить хороший урожай экзотических фруктов может каждый. Достаточно проявить терпение и правильно ухаживать за растениями.

Антон Иванович больше 25 лет посвятил изучению и выращиванию цитрусовых. За это время ему удалось собрать целую коллекцию и создать уникальный лимонарий.

Оказывается, привычные для всех томаты, огурцы и перцы зимой в теплицах содержать гораздо труднее, чем цитрусовые – овощи гораздо более теплолюбивые неженки, нежели лимоны и мандарины. Для некоторых сортов экзотических растений достаточно поддерживать температуру на уровне 2-3х градусов тепла. Поэтому Антон Иванович не теряет надежды, что в скором времени в Беларуси будут выращивать «заморские» фрукты в промышленном масштабе. Чтобы цитрусовые хорошо прижились дома и плодоносили, лучше для посадки воспользоваться привитым саженцем. Можно высадить в горшочек и косточку, но тогда плоды трудов придется ожидать не скоро.

Зимой цитрусовые, как и многие другие растения, находятся в состоянии «спячки». Лучше их лишний раз не тревожить. Но некоторые условия все же необходимо обязательно соблюдать.

Цитрусовые очень любят не только хорошее освещение, но и щедрый полив. Их следует подпитывать живительной влагой 1-2 раза в неделю. Следите, чтобы земляной ком всегда был слегка влажным.

Зимой, когда организму так не хватает витаминов, цитрусовые могут стать их щедрым источником. К тому же, они создают неповторимую ауру, и наполняют пространство благородными ароматами. Не бойтесь выращивать их дома. Экзотические растения обязательно будут радовать вас и ваших близких на протяжении не одного десятка лет.