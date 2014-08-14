Отмечаем «Медовый спас» вместе с пчеловодом Людмилой Сидоренко в студии программы «УТРО» на СТВ

Сегодня по православному и народному календарям праздник - «медовый спас». Гость программы «УТРО» на СТВ - пчеловод со стажем Людмила Сидоренко.

Принято ли у современных пчеловодов отмечать этот день?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

В душе они то точно отмечают! Мы этого никогда не упускаем. Для нас это радость всегда. Мало меда - радость, много меда - радость. У нас она каждый день, если честно. В Минске я нахожусь в гостях. Наша пасека расположена в Щучинском районе. Район у нас немаленький. Мы кочуем от берегов Немана до границ с Литвой. Место для сбора меда очень хорошее. Мы его любим. И все равно, как говорится, надо обязательно «почевать», переезжать с одного места на другое, потому что одни цветочки цветут, другие начинают цвести. Наш край очень медоносный.

Вы говорите, что нужно часто переезжать… У Вас порядком около 170 ульев. А как Вы переезжаете? Вместе со пчёлами?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Мы сначала перевезём несколько, четыре-пять, а то и два. И смотрим: как они летают, какой приезд. Пчеловод должен на глаз определять: вот она летит-летит пчёлка…как она садится? Тяжело садится - значит, она несёт нектар. Легко летает - нектара ещё нет.

Как Вы определяете какая пчела из какого цветка будет брать мед?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Говорить сложно: разделить по сортам. Потому что нет горизонтов большущих посевов. Исключение составляет только рапс. Самый первый. Жёлтенький такой цветочек. Это первое развитие (как маленькие дети) пчёлки. Они получают первое развитие на рапсе. Нам даже россияне и европейские страны завидуют. Где меньше рапса - наблюдается меньшее развитие пчел. Ива, медуница, мать-и-мачеха, рапс… Мед из рапса оказывает влияние на сосуды головного меда. В Австрии и Чехии об этом меде говорят очень много. Он также улучшает работу и поджелудочную. Также мед - это долгожительство.

Как вести себя на пасеке? Есть ли какие-то правила? Узнают ли Вас пчелы?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Осторожно. Всё равно надо осторожно. Надо обратить внимание на период взяток. Если взятка идет, то можно и голым торсом подойти к пчелам. Но если взятка нет, то они становятся злыми, агрессивными… Первое оружие - это дымарь. Это специальное устройство, которое обдает пчёл дымом.

А лаской можно?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Ласка - если тихо подойти к улею.

Думаю, каждый человек хоть раз в жизни видел эту картину то ли по телевизору, то ли в Интернете, либо в реальности: человек, которого очень любят пчелы, они его облепили. У Вас такое случалось?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Было. Случайно на гречке. Они агрессивные очень. Вечером муж загорелся желанием: «Давай в последний улей то заглянем! Ну давай заглянем!» . Были очень уставшие. Он нечаянно его роняет. Я смотрю на него - он весь из пчел. Он смотрит на меня - я тоже вся из пчел. И что делать? Он сразу увидел, что кукуруза рядом, и побежал в кукурузу. А у меня, поскольку в руках дымарь, я начала себя обдымливать. Но я лично их не боюсь. Пусть даже и когда много - не боюсь.

Хочется поговорить про полезные свойства меда. Сколько меда нужно и можно есть?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Если человек ест очень много меда, не надо его останавливать. Пусть кушает! Значит, у него не нарушен обмен веществ и все прекрасно с пищеварением. А если он рассматривает мед с опаской, мол, вдруг аллергия… или еще чего-нибудь… значит, придерживайтесь такого правила: грамм меда на килограмм веса человека. Становитесь на весы. Весите 80 кг. - значит, 80 грамм меда в сутки вы смело можете съедать. Очень много разного меда, и весь он полезен, начиная от самого раннего - рапсового.

Когда происходит сбор меда?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Основные взятки приходятся именно на весенний период и летний. Когда цветет лес, малина, крушина. Поэтому с весны мы стараемся завести пчел к лесу. И только потом мы ищем посевы гречки. И последнее - мы хотим приспособить пчел к глухому лесу. Там, где много вереска. Вереск у нас везде в Беларуси. Но нужно искать большие площади.

Как выбрать себе правильный мед?

Людмила Сидоренко, пчеловод:

Лучше всего покупать мед проверенный - у пчеловодов. А не первый попавшийся. Вы же знаете, как он был собран! Настоящий мед должен быть прозрачным. Через месяц он начинает превращаться в густую смесь. И только вересковый мед остается самым мягким всегда. Есть продукты, которые даже важнее меда: это цветочная пыльца. Нужно употреблять чайную ложечку натощак. Рассасывать. Пыльца, переработанная пчелами, называется пергой. Пчелки кушают не мед, а именно пергу. И я советую для того, чтобы быть молодыми и красивыми, пять-шесть горошин перги натощак. Это комплекс витаминов и аминокислоты, которые необходимы организму на целый день.