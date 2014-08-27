Прямой эфир

Самое опасное селфи – на высоте 350 метров – сделали молодые люди в Гонконге

27 августа 2014 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Видео экстремальной фотосессии набирает просмотры на YouTube. Молодые люди – два парня и девушка – забрались на самую вершину небоскреба, высота которого составляет почти 350 метров.

Гонконгские подростки едят бананы, фотографируются и о чем-то оживленно беседуют.

А перед зрителями открывается потрясающая панорама города.

О том, что селфи – далеко небезопасное занятие свидетельствует трагедия, произошедшая несколько недель назад в Португалии. Семейная пара из Польши упала с 80-метровой высоты во время попытки сделать селфи на краю скалы.

Все произошло на глазах у их собственных детей – пяти и шести лет. Подробности читайте здесь.

# Фотофакт # Селфи

Другие новости рубрики

Все новости
В поисках своей звезды. Алексей Ткаченко, астроном-любитель, дал советы начинающим астрономам
25 августа 2014 11:57

В поисках своей звезды. Алексей Ткаченко, астроном-любитель, дал советы начинающим астрономам

Царские, королевские и гладиаторские цветы Ботанического сада: редкие виды георгин, хризантем и гладиолусов
19 августа 2014 10:42

Царские, королевские и гладиаторские цветы Ботанического сада: редкие виды георгин, хризантем и гладиолусов

Отмечаем «Медовый спас» вместе с пчеловодом Людмилой Сидоренко в студии программы «УТРО» на СТВ
14 августа 2014 07:53

Отмечаем «Медовый спас» вместе с пчеловодом Людмилой Сидоренко в студии программы «УТРО» на СТВ