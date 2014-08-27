Самое опасное селфи – на высоте 350 метров – сделали молодые люди в Гонконге

Новости Китая. Видео экстремальной фотосессии набирает просмотры на YouTube. Молодые люди – два парня и девушка – забрались на самую вершину небоскреба, высота которого составляет почти 350 метров.

Гонконгские подростки едят бананы, фотографируются и о чем-то оживленно беседуют.

А перед зрителями открывается потрясающая панорама города.

О том, что селфи – далеко небезопасное занятие свидетельствует трагедия, произошедшая несколько недель назад в Португалии. Семейная пара из Польши упала с 80-метровой высоты во время попытки сделать селфи на краю скалы.