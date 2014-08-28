Уланы: любимцы девушек, отчаянные воины и «легкие всадники». Отличие от гусаров

Уланы. Это слово в средние века гремело на всю Европу. Любимцы девушек, отчаянные воины и парни, которые сражались с честью до последнего вздоха – родом из нашей страны, которая в те времена входила в состав ВКЛ. Слово улан произошло от татарского оглан – легко вооруженный всадник. В короткие сроки популярность уланов распространилась по всей Европе – от Польши до Великобритании.

Павел Калинков, участник конно-спортивного исторического клуба:

К 18-му веку понятие оглан превратилось в улан. Это всадник с обязательной пикой. 16 28 Мода на легкую кавалерию стала очень популярной в Европе. Ребята настолько эпатажно и красиво вели бой, что французы начали шить себе такие же рогатывки и носили их вне службы. Мода была настолько заразной, что ее переняли англичане.

Уланы соперничали с гусарами. Но у наших кавалеристов было одно неоспоримое преимущество.

Павел Калинков, участник конно-спортивного исторического клуба:

Были «легкие всадники», забияки – любимцы прекрасных дам, которые затмили гусар – это уланы. Между ними даже было соперничество. У гусар тоже были пики, но они не охотно ими дрались. Наши уланы великолепно сражались этим оружием.

В бою улана отличали по оружию и головному убору – рогатывке.

Павел Калинков, участник конно-спортивного исторического клуба:

Дело в том, что рогатывка была защитой всаднику. Весь обвес рогатывки защищает всадника от удара. Здесь вы видите удар от сабли. Козырек окован латунной дугой, которая неплохо держала сабельный удар. Часто в нее вшивали бамбуковые стебли. Они были легкими, но хорошо держали удар. Каждая бляха на ней – защищала от сабли. Чешуя – принимала на себя удары в лицо.

Мундиры у всех уланов были достаточно простыми и лишь один из них имел право на яркие элементы и украшения – это трубач.

Максим Абрамчук, участник конно-спортивного исторического клуба:

Все трубачи должны были иметь инверсные цвета своего полка и выделяться на поле боя, потому что трубач должен был быть рядом. Все команды абсолютно в виду динамики боя отдавались исключительно трубой. Все кавалеристы-уланы знали набор команд и их звучание. Атака, построение или просто побудка – не проходили без трубача. Трубачу было запрещено покидать лагерь- бивак под страхом смерти.

И если белорусские уланы шили мундиры за свой счет – на костюм трубача сбрасывались всем полком. Трубач был гордостью полка.

Павел Калинков, участник конно-спортивного исторического клуба:

На мне большой парадный мундир офицера 17-го уланского полка ВКЛ. У каждого офицера была лядунка – патронтаж, в котором хранились патроны для двух офицерских пистолетов – они крепились к седлу. Пояс – на него крепилась сабля. Шапка-рогатывка, по-французски просто шапка и тишкет офицерский, золотые нити, и мальтийский крест.

На рогатывке изображен мальтийский крест. Дело в том, что уланы считали себя наследниками рыцарской эпохи. Каждый кончик этого креста символизирует одну из восьми добродетелей.

Павел Калинков, участник конно-спортивного исторического клуба:

Именно уланы прикрывали Наполеона, именно они помогали на Березине, именно эти ребята были с ним до конца…