О Беларуси в цифрах: откуда берутся статистические данные и зачем нужны социологические исследования?

83,2% белорусов считают, что работа домохозяйки приносит столько же радости, как и работа за деньги. 5 %населения свободно владеет английским языком. Откуда берутся эти цифры и как они влияют на нашу жизнь?

Есть статистические цифры, которые можно получить с помощью анализа различных баз данных. Например, информацию о том, что на 1000 мужчин в Беларуси приходится 1149 женщин. А вот если интересует мнение и предпочтения человека – тут уже без личного общения не обойтись. Интервьюеры приходят к нам домой неслучайно: для каждого исследования подбираются люди необходимо возраста, пола, уровня образования и т.д. Составляется анкета и маршрутный лист.

В современности заполненные анкеты обрабатываются компьютером. И если ответы были честными, то и статистика получится правдивой.

Кстати, интернет-опросам, как говорят социологи, доверять нельзя. Однако это только пока. Белорусская социология стремится к освоению передовых технологий и возможности прогнозирования.

По статистике, в новогоднюю ночь Санта Клаус должен посещать 822 дома в секунду. Впечатляющая цифра! Мы решили провести своё небольшое исследование. Статистикой это, конечно, не назовёшь. Опросили не 2000 человек, как полагается, и не в течение недели, а за час. Поэтому наши итоги – то, что можно назвать случайностью.

Получилось, что белорусский Новый год – это семейный праздник с незаменимым просмотром «Иронии судьбы…». Только поём мы разные праздничные песни и совсем позабыли историю белорусского Деда Мороза Зюзи. Интересно, а сколько белорусов знают, когда день рождения Снегурочки?