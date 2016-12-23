В Минском костёле Пресвятой Троицы ставят необычный детский рождественский спектакль

Рождество – один из главных христианских праздников. Совсем скоро, 25 декабря, для всех католиков наступит важный день – день, когда в мир пришёл Спаситель.

Особенно этот праздник ждут самые маленькие верующие: готовят подарки, раскрашивают открытки, а некоторые с волнением репетируют свои роли в рождественских постановках.

В Минском костёле Пресвятой Троицы детские рождественские спектакли уже стали доброй традицией. В этом году воспитанники воскресной школы готовят необычную постановку. Это будет детский спектакль об истории появления на свет сына Божьего.