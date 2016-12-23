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В Минском костёле Пресвятой Троицы ставят необычный детский рождественский спектакль

23 декабря 2016 13:03
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Рождество – один из главных христианских праздников. Совсем скоро, 25 декабря, для всех католиков наступит важный день – день, когда в мир пришёл Спаситель.

Особенно этот праздник ждут самые маленькие верующие: готовят подарки, раскрашивают открытки, а некоторые с волнением репетируют свои роли в рождественских постановках.

В Минском костёле Пресвятой Троицы детские рождественские спектакли уже стали доброй традицией. В этом году воспитанники воскресной школы готовят необычную постановку. Это будет детский спектакль об истории появления на свет сына Божьего.

# Фотофакт # Церковные праздники # Юрий Санько # Дети # Артём Филиппов # Софья Шалупенко # Беада Берашева # Анастасия Климович

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