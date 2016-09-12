Серый журавль: самая загадочная и редкая птица Беларуси

На белорусской земле всегда почитали гордого и независимого журавля. Его нрав красноречиво описывает известная пословица: «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Раскинув крылья, он парит в небе, оберегая синеокую, и по праву считается одной из самых загадочных птиц Беларуси.

Славяне верили, что журавли – божьи посланники. Осенью они уносят души усопших в неземные края, а весной – сопровождают души младенцев, которым вскоре суждено родиться.

Наши предки считали, что, убив журавля, человек обрекает себя на вечное одиночество. К этой птице могли обращаться с просьбами о счастье, благополучии и плодородии. Помогал журавль и в предсказании погоды.

Образ журавля часто встречается в обрядах. Не обходится без него «Гуканне вясны» и даже «Калядкi».

Журавль стал героем не одной сказки, а известные писатели, такие, как Василий Быков, Александр Жук, Геннадий Буравкин увековечили эту птицу в своих произведениях.

К сожалению, Серый журавль занесён в Красную книгу Республики Беларусь. Сейчас численность птицы относительно стабильная. Так что увидеть и послушать журавля можно в благоприятных для обитания местах. Кстати голос журавля необычайно красив и пронзителен.

Но придёт новая весна. И ласковое солнце засияет над Беларусью с приветливым курлыканьем журавлей.