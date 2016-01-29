Жена Уэйна Руни после родов съест свою собственную плаценту

Новости Великобритании. Жена футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин 24 января родила третьего сына. Мальчика назвали Китом. Двух других зовут Кай и Клэй. Муж на седьмом небе от счастья! Уэйн Руни:

Наш прекрасный малыш появился сегодня. Кит Джозеф Руни. 3 кг 650 гр. Мы на седьмом небе от счастья.

Колин Руни (в Twitter):

Мы все дома и чувствуем себя прекрасно.

Колин Руни собирается принимать внутрь свой послед (прим. оболочка плода у беременной), который «специалист по капсулированию плаценты» отправил ей в форме таблеток. Препарат якобы способствует наиболее естественному восстановлению организма матери после родов. Колин Руни (в Twitter):

Самое время принимать мои капсулы…. Спасибо :*

Напомним, свою супругу Колин Руни встретил, когда они оба были в последнем классе средней школы. Молодые люди официально оформили свои отношения спустя шесть лет после знакомства. «Я молюсь за свою семью, за себя и за здоровье всех, кому предстоит принять участие в матче»: Уэйн Руни о семье, футболе и религии в проекте ctv.by «Чемпионат мира по футболу».

Телеведущая и журналистка создала себе репутацию шопоголика и тусовщицы, верх интеллекта для которой – правильно прочесть программу скачек. В своем нынешнем порыве Колин пополнила ряды знаменитых мамочек, попробовавших таблетки из плаценты. В их число входит и Ким Кардашьян, объявившая о своем намерении принять замороженный послед в 2013 году после рождения дочери Норт Уэст. Руни последовала примеру Кардашьян? Колин Руни (в Twitter):

Этот способ порекомендовала мне подруга, о Ким Кардашьян я и не слышала. И не распускайте сплетни!

Среди испытавших это средство – Дженьюари Джонс, звезда сериала «Безумцы». Актриса осталась довольна результатом такого лечения в 2011 году, когда на свет появился ее сын Ксандер. Дженьюари Джонс (в интервью журналу «Glamour»):

В этом нет ничего паскудного или сатанинского. Это очень даже приемлемое средство от депрессии или усталости. Я не жаловалась на упадок сил после родов, поэтому рекомендую такие таблетки каждой беременной.

Решилась на отважный шаг и звезда комедии «Бестолковые» Алисия Сильверстоун.