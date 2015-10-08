Натуральная кожа, принты в стиле Да Винчи, портрет любимого... Особенности обувного бренда «Белвест»

У Венеры - одной из самых ярких и сексуальных певиц Беларуси - как у любого закалённого «шопоголика» кружится голова от цен, фантастических бонусов и подарков.

Неудивительно, что поддавшись соблазну, девушка не замедлила поспешить в один из своих любимых магазинов торговой марки «Белвест».

Грамотная маркетинговая компания, проводимая компанией, сегодня уже унесла весомые плоды. Бренд «Белвест» ассоциируется с натуральной обувью, покупатели которой обладают хорошим вкусом, ценят комфорт и качество.

На протяжении всего своего существования компания успешно воплощает в жизнь простой закон современной экономики, который гласит: «В условиях жёсткой конкуренции способность удачно продать товар ценится также высоко, как умение качественно его производить!». Ежегодно обувь вкладывает значительные средства в модернизацию.

Сегодня у «Белвест» есть все средства, чтобы с уверенностью выступать на мировом обувном рынке и продвигать белорусскую дизайнерскую обувь в Европу.