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Натуральная кожа, принты в стиле Да Винчи, портрет любимого... Особенности обувного бренда «Белвест»

08 октября 2015 09:34
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У Венеры - одной из самых ярких и сексуальных певиц Беларуси - как у любого закалённого «шопоголика» кружится голова от цен, фантастических бонусов и подарков.  

Неудивительно, что поддавшись соблазну, девушка не замедлила поспешить в один из своих любимых магазинов торговой марки «Белвест».

Грамотная маркетинговая компания, проводимая компанией, сегодня уже унесла весомые плоды. Бренд «Белвест» ассоциируется с натуральной обувью, покупатели которой обладают хорошим вкусом, ценят комфорт и качество.

На протяжении всего своего существования компания успешно воплощает в жизнь простой закон современной экономики, который гласит: «В условиях жёсткой конкуренции способность удачно продать товар ценится также высоко, как умение качественно его производить!».  Ежегодно обувь вкладывает значительные средства в модернизацию.

Сегодня у «Белвест» есть все средства, чтобы с уверенностью выступать на мировом обувном рынке и продвигать белорусскую дизайнерскую обувь в Европу.

# Фотофакт # Обувь # Венера # Юрий Суманеев

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