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Полезные советы. Как правильно ухаживать за расческой?

01 октября 2015 09:30
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Каждая девушка мечтает о густых и красивых волосах. Чтобы волосы выглядели здоровыми и ухоженными, мало заботиться о них самих. Необходимо ухаживать и за своими расчёсками.

Если не ухаживать регулярно за расчёсками, микробы, которые скопились на них, могут попасть на волосы. В таком случае возрастает вероятность появления проблем с волосами и кожей головы.

Если вы не используете никаких укладочных средств, расчёски нужно чистить и мыть хотя бы один раз в неделю.

Но если вы обладательница жирных волос или часто пользуетесь моделирующими средствами, мыть расчёски нужно ежедневно.

Первый этап чистки: удаление волос, которые находятся  между зубчиками расчески. Это можно делать с помощью более мелкой расчёски или зубочистки.

Затем приготовьте состав: пол литра кипячёной воды с 1/4 стакана нашатыренного спирта и примерно 1/4 чайной ложки обычного шампуня. Размешайте этот состав, и опустите в него ваши расчёски на 15-20 минут. Затем зубной щёткой очистите расческу от грязи и жира. После - сполосните их в проточной воде.

Если у вас перхоть, можно протереть расчёску ватным тампоном, смоченным в спирте.

Помните: расческа - это предмет личной гигиены. Поэтому у каждого ребёнка в семье должна быть собственная расческа.

Расчёску ребёнка лучше полоскать в тёплой воде с добавлением соды. После - обязательно промыть под проточной водой и высушить.

Использовать расческу дольше 12 месяцев не рекомендуют.  Поэтому старайтесь менять ее раз в год.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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