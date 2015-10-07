Самый большой мебельный торговый центр «МегаМаркет Домашний очаг»

Звуки симфонического оркестра, арии и дуэты из мировых мюзиклов, казалось бы, всё это можно услышать лишь на концерте классической музыки. Такой стереотип с успехом развенчали в мебельном торговом центре «МегаМаркет Домашний очаг». Вместе с любимыми покупателями в воскресенье здесь отпраздновали День музыки.

На трёх этажах мебельного торгового центра «МегаМаркет Домашний очаг» прекрасное настроение покупателям создавали солисты Белорусского государственного академического музыкального театра. Здесь звучали арии из популярнейших мировых мюзиклов и все известные классические произведения. А на входе покупателей встречал огромный оркестр. Настроение праздника почувствовали абсолютно все, кто пришёл за покупками.

Такого рода перфомансы здесь устраивают для покупателей каждые выходные. Получается праздник вдвойне: и от покупки новой мебели, и от позитивных эмоций, которыми делятся с посетителями артисты.

«Мебельный МегаМаркет Домашний очаг» радует покупателей своей работой уже пять лет. За это время площади торгового центра увеличились до грандиозных масштабов. Сегодня «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг» - это десять тысяч квадратных метров, три этажа павильонов и огромный ассортимент- более двадцати пяти тысяч моделей мебели для Вашего дома и уюта. А в этом году «МегаМаркет Домашний очаг» победил в номинации премии «Realt 2015 Золотой ключ» и завоевал титул «самого лучшего мебельного торгового центра» в нашей стране.

И это заслуженно! У «Мебельного МегаМаркета Домашний очаг» преимуществ много. Несомненно, его главной задачей на протяжении всех этих лет остаётся забота о своих покупателях. Широкий ассортимент товаров! Под одной крышей торговый центр собрал свыше девяноста компаний-производителей из Беларуси, России, Украины, Румынии, Сербии, Индонезии и даже Малайзии. Радуют покупателей и доступные цены, поэтому найти мебель на свой вкус и кошелек здесь сможет каждый.

Ещё один плюс «Мебельного МегаМаркет Домашний очаг» - способность удовлетворить желания даже самых привередливых покупателей. А всё благодаря тому, что здесь можно купить не только готовую мебель, но приобрести под заказ на свой вкус, цвет и форму.

И конечно, уникальная возможность, которую дарит «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг» своим покупателям – экономия времени. Благодаря самому широкому ассортименту мебели: от кухни и ванной до спальни и гардероба. Вы можете с лёгкостью отказаться от утомительных поездок по магазинам в поисках необходимого шкафа, дивана или зеркала. Найти всё и сразу можно здесь - в торговом центре «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг», который расположился по адресу Матусевича, 35.

А традиционные воскресные праздники превращают процесс покупки мебели в приятное времяпрепровождение, которое не утомляет, а наоборот, поднимает настроение.