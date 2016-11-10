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Народная игра «Удача в придачу»: больше кодов – больше шансов!

10 ноября 2016 10:10
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Екатерина Садко из посёлка Михановичи Минского района теперь готова не переставая благодарить «Евроопт» за щедрый подарок. Успех молодой мамы настоящая сенсация 19 розыгрыша народной игры «Удача в придачу» . Впервые в истории игры имя победителя стало известно досрочно. В 18 туре на счету у девушки было 18 кодов, 14 из которых начислено за 1 поход в магазин, где Екатерина приобрела товаров больше, чем на 140 рублей. Поэтому игровые коды шли друг за другом. Уже после шестой цифры выигрышного номера стало ясно: куда уедет приз.

# Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда # Екатерина Садко # Илья Борщевский

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