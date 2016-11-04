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Меховщики Белкоопсоюза стали законодателями меховой индустрии в Беларуси

04 ноября 2016 09:21
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Женщина без шубы – это просто женщина. А в шубе она становится королевой. Меховые изделия испокон веков свидетельствуют о достатке и хорошем вкусе своей обладательницы. Поэтому шубы никогда не выходят из моды. Это объект вожделения практически каждой представительницы прекрасного пола, и такая же хорошая инвестиция, как, например, бриллианты.

«Королевство меха» – настоящая сказка для каждой женщины. Широкий ассортимент сражает наповал. Тяжело устоять перед многообразием шуб, дублёнок, курток, жилеток, головных уборов и аксессуаров.

Подробности – в программе «Наше дело» на телеканале СТВ.

# Одежда # Фотофакт # Ирина Козырева # Елена Гришанова # Татьяна Смолярова # Верхняя одежда

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