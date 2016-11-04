Фликеры и безопасность: зачем нужны светоотражатели и как отличить настоящий фликер от обычного брелока?

Экспериментами доказано: человека с фликером на дороге водитель заметит на расстоянии около 200 метров, без фликера – на расстоянии до 15 метров. К слову, при скорости 90 км/час в час за одну секунду автомобиль проезжает 25 метров. Комментарии излишни.

Прививать культуру правильного поведения вблизи дороги необходимо еще, как говорится, со школьной скамьи. А ещё лучше для родителей быть примером для своих детей.

Но фликер фликеру рознь. Оказывается, не каждый световозвращающий элемент выполняет своё предназначение.

Не теряйтесь и при выборе цвета фликера – следует предпочесть белый или жёлтый. Именно они соответствуют стандарту качества световозвращающего элемента. А вот форму и дизайн можно выбирать уже по своему вкусу.

Если ваш фликер прошёл все тесты по качеству, то обратите внимание на правила его ношения.

Многие фликеры неспроста продаются с верёвкой. Вы можете его привязать к карману и в момент перехода дороги смело отпустить раскачиваться из стороны в сторону – так он наиболее заметен для водителей.

Есть решение и для людей, которым приходится часто ходить или ездить на велосипеде по загородным дорогам. В таких местах освещения в тёмное время суток недостаточно для того, чтобы водитель успел среагировать на появление человека на проезжей части. Поэтому стоит приобрести жилетку лимонного цвета с широкими белыми полосами. Такую светящуюся одежду нельзя не заметить.

Качественный фликер готов выполнять свою роль всегда и везде. И если не нарушить его герметичность – он не боится ни воды, ни высоких или низких температур. А вот нам стоит бояться штрафов, которые предполагаются за отсутствие световозвращающих элементов во время движения вдоль проезжей части. Обезопасьте себя и своих близких!