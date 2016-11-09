Как тепло поступает в наш дом?

И зима не так страшна, когда дома горячие батареи, согласны?! Но прежде чем обеспечить жильцов каждой квартиры теплом, его необходимо произвести! И тут не поспоришь! Минская ТЭЦ-3вот уже 65 лет снабжает теплом пятую часть всего жилого фонда столицы. А также обеспечивает паром и электроэнергией более ста предприятий Заводского и Партизанского районов Минска.

Выработка тепловой энергии – это непрерывный процесс, электростанция работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

А все начинается здесь, с «Гертруды» – так ласково на предприятии называют газовую турбину, которая вырабатывает электрическую энергию. Уходящие из нее газы проходят через котел-утилизатор, который вырабатывает пар в промышленных масштабах. Пар, в свою очередь, поступает в паровую турбину, где также производится электрическая энергия и осуществляется подогрев сетевой воды для снабжения наших квартир теплом. Оказывается, горячее водоснабжение имеет и обратную связь.

Уже по теплосетям вода попадает в тепловые узлы, которые размещаются в подвальных помещениях многоэтажек.

Таким образом, система автоматического регулирования определяет температуру воды в отопительных приборах. В зависимости от показателей наружного воздуха: чем ниже температура на улице, тем выше на теплоносителе и, следовательно, у нас в квартире.

А это – мозг теплового пункта – щит, который управляет электроникой и обеспечивает работу оборудования в автоматическом режиме. Однако, раз в месяц, сотрудник ЖЭСа все же делает обязательный контрольный осмотр помещения.

От слаженной работы всего этого сложного механизма и зависит микроклимат домашнего очага. Ведь самое главное – это погода в доме.