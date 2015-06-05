На что следует обратить внимание, чтобы вырастить хороший урожай помидоров?

Помидоры - самая популярная овощная культура в нашей стране. И это не удивительно! Ведь они насыщены витаминами. Они не требовательны к почве. Относительно устойчивы к засухе. Выносят повышенную кислотность.

При формировании томатов, многие огородники совершают одни и те же ошибки: они боятся удалять ненужные, так называемые пасынки рассады. Не стоит. Если вы хотите здоровые, плодоносные растения.

Как и любое растение, томаты также подвержены болезням, поэтому их необходимо удобрять. Это один из важных элементов в деле выращивания помидоров.