Секреты изобретательности в домашних условиях. Боремся с укусами насекомых

Чтобы насекомые не портили вам летние вечера, предлагаю устроить им «несладкую» жизнь. Перед тем, как выйти на прогулку, обрызните себя самодельным спреем. В бутылку с водой добавьте несколько капель эфирного масла чайного дерева. Его резкий аромат станет вашим защитным барьером.

Если вас все-таки атаковали насекомые, избавиться от неприятных ощущений вам поможет лимон.

Он позволяет дезинфицировать место укуса, быстро снять воспаление и зуд. Помажьте ранку и дайте подсохнуть.

Соль с водой. Раствор из небольшого количества воды и соли может стать отличным средством, облегчающим состояние кожи после укуса насекомого.

Яблочный уксус также является антисептическим средством.

Избавиться от симптомов укусов вам помогут средства из аптечки. Например, корвалол и валокардин. Любое из этих средств достаточно нанести на место укуса и немного подождать. Минуты через две все пройдёт.

Неприятные последствия укусов ос и пчёл помогут смягчить свежие листья петрушки огородной и оливковое масло.