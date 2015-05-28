Чудеса изобретательности в домашних условиях. Как можно использовать лак для ногтей в быту?

Делала маникюр, и долго не могла определиться с выбором цвета. Зато с использованием лака для ногтей в быту у меня не бывает проблем. Удивлены? А вот как он проявляет себя в домашнем хозяйстве!

Лак для ногтей способен не только остановить «стерелку» на колготках, но и закрепить пуговицу в ситуации, когда нет возможности ее пришить. Для того, чтобы пуговица не оторвалась, нужно капнуть в её отверстие чуть-чуть бесцветного лака, чтобы он просочился на саму нить, и подсушить. Не прижимайте, приклеивая пуговицу, слишком сильно к ткани, иначе останутся пятна, которые сложно будет удалить. А ещё лаком для ногтей можно приклеить стразы.

На улице солнечные деньки и очки - просто необходимы. Но вот что-то не хотят они на мне держаться. Для того, чтобы винтик на очках не шатался, перед тем, как его завинтить, необходимо капнуть на него немножко лака. После такой фиксации винтик будет держаться в очках железно!

Лак для ногтей пригодится и для защиты раковин и ванн от следов и ржавчины. Покройте дно флаконов, которыми заставлена ванная комната лаком для ногтей, дайте ему высохнуть и поместите на место.

В большой связке ключей тяжело отыскать нужный? Задачу облегчит цветной лак для ногтей.