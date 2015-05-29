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Воспоминания о школьной любви звёзд белорусской эстрады

29 мая 2015 12:20
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Уже совсем скоро во всех школах прозвенит последний звонок. Самое время, для тех, кто уже окончил школу, окунуться в тёплые воспоминания.   Предлагаем полистать школьный альбом вместе с белорусскими знаменитостями и узнать, к кому они впервые испытали светлое чувство влюблённости.   О школе, как о самом прекрасном времени, вспоминает известный семейный и творческий союз Геннадия Маркевича и Ольги Плотниковой. Самыми любимыми уроками для Геннадия были физкультура и пение. До шестого класса известный композитор был примерным учеником. Конечно же, парень с гитарой никогда не оставался без внимания девчонок. А однажды сам влюбился в молодую учительницу английского языка.   Геннадий Маркевич в школе мечтал стать дальнобойщиком, тогда для него это профессия казалась безумно романтичной. А вот Ольга хотела быть и актрисой, и космонавтом, и клоуном, и певицей. Утверждает, что в школе была примерной ученицей. Хотя один раз её всё-таки подловили на хулиганстве.  О школе Ольга знает не понаслышке, ведь она сама по образованию педагог. Впервые влюбилась ещё в детском саду. Однако настоящую любовь встретила уже в школе. А вот молодой баянист и уже известный музыкант Виталий Воронко в школе был очень влюбчивым. Сейчас утверждает, что всё прошло, и он с гордостью может назвать себя однолюбом. Виталий в школе был примерным учеником. Признаётся, что за оценки ему сильно влетало от родителей. Однако в шестом классе он влюбился в восьмиклассницу. А, как известно, за сердце девушки надо в прямом и переносном смысле бороться.  Вот так прошли школьные годы у наших героев. Кто-то уже тоже скоро попрощается со школой.  Удачного пути и хороших экзаменов!

# Фотофакт # Белорусские исполнители # Ольга Плотникова # Виталий Воронко # Геннадий Маркевич

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