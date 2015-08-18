Можно ли в Беларуси вырастить «заморские» культуры?

Экзотические культуры для Беларуси уже давно не диковинка. Несколько лет назад у нас научились выращивать сочные арбузы и дыни, которые не уступают по вкусу заморским. Теперь они -- любимцы наших дачников. А вот абрикосы и персики пока только приживаются. Но оказывается, и они прекрасно растут на нашей земле. Наталья занимается выращиванием этих культур уже около 5 лет. И всегда собирает отличный урожай. К примеру, с одного дерева можно получить несколько ведер плодов. Ученые даже внедряют сорта абрикоса белорусской селекции. Для наших широт отлично подойдут «Знаходка» и «Спадчына».

Чтобы собрать отличный урожай персиков и абрикосов, следует придерживаться некоторых правил. К примеру, для посадки саженца понадобится выкопать яму шириной 60 на 60 сантиметров и глубиной - около 50 сантиметров. Туда необходимо внести 1 ведро биологического удобрения, 500 граммов гранулированного суперфосфата и столько же сернокислого калия.

Еще одна заморская культура, которую активно стали выращивать в нашей стране - это виноград. Но речь идет не только о кислых сортах, так популярных у дачников, но и о сладких. По вкусу они не уступают заграничным. Владимир Устинов, выращивает виноград около 20 лет. Теперь его плантация занимает полтора гектара земли и насчитывает около 3 тыс. растений.

Сейчас виноград не белорусских землях только созревает. Урожай Владимир будет собирать в сентябре. А сейчас эта культура требует внимания и ухода.

Грецкий орех, оказывается, нынче выращивать у нас модно. Но хлопотно. Его можно посадить самим из семечка или саженца. Правда, плодоношения придется ждать долго - около 5 лет, а хорошего урожая и того больше - лет 10. Но при большом желании нет ничего невозможного.

Для заморских культур белорусский климат с каждым годом подходит все больше. А жара этого августа и вовсе сулит хороший урожай. Поэтому не бойтесь, что экзотические фрукты, орехи, бахчевые или овощи не приживутся на вашем участке. Попробуйте и у вас все обязательно получится.