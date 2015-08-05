Полезные советы. Как правильно заморживать фрукты и ягоды?

Лето - самое время наслаждаться ароматным вкусом вкусных ягод, овощей и фруктов. Но пора и о запасах на зиму подумать. Отличный вариант - заморозка. При этом методе вы можете сохранить урожай вплоть до 12 месяцев.

Заморозка требует соблюдения простых правил и рекомендаций.

Перед тем, как отправить фрукты, ягоды или грибы в морозильную камеру, обязательно хорошо их вымойте, затем - просушите.

Застелите дно ящика полиэтиленовым пакетом или бумагой для выпечки.

Если хотите заморозить ягоды поштучно, чтобы они в дальнейшем не превратились в рассыпчатую массу, выложите их на разделочную доску и положите в морозилку. На следующий день их можно будет уложить в контейнер.

В полиэтиленовом пакете хранить продукты тоже можно. Главное - правильно сформировать порции, ведь повторно замораживать ингредиенты ни в коем случае нельзя.