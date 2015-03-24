Какие изменения ждут белорусскую железную дорогу в ближайшее время?

Есть ли информация о том, с какими скоростями мы будем передвигаться в ближайшее время?

Андрей Кашко, первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД:

Мы и сейчас передвигаемся гораздо быстрее, чем раньше! На отдельных участках мы будем передвигаться со скоростью 160 км/час. К слову сказать, когда шли испытания сертификации новых поездов швейцарской компании, которые сегодня активно используются на региональных перевозках, то скорость была 170 км/час.

В студенческие годы мне доводилось курсировать между Гродно и Минском и я всегда не понимал: расстояние - 260 км. На машине - это 3 часа, а на поезде - практически целую ночь. В этом направлении будут улучшаться показатели?

Андрей Кашко, первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД:

Да, и первое улучшение произойдет с 29 марта. На прямую на автомобиле проехать до Гродно - просто. Но железная дорога пролегает несколько иначе. Она не радиальная от Минска, идет через Молодечно. По этому маршруту мы запускаем новый утренний поезд, который будет ходить для жителей Гродно.