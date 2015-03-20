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Рецепт счастья. Насколько он универсален?

20 марта 2015 09:56
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Что такое счастье? Каков его рецепт, и насколько он универсален? А если мы добавим каплю восторга, немного радости, и щепотку смеха?! Оно ли?

Обладателя секрета легко найти в толпе. Распознавательный признак - улыбка.

Не нужно гнаться за счастьем, искать его. Счастье находится совсем рядом - в нас самих. Несчастными или счастливыми нас делают лишь наши мысли.

Как гласит пословица: «Дал бы Бог здоровье, а счастье найдем!» А ведь действительно: какое может быть счастье без здоровья, и наоборот?

Экономисты и психологи, изучающие связь счастья и денег отмечают, что жители богатых стран ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных государств.

Несмотря на это, вывод большинства экономистов таков: счастье зависит от денег, но чем больше денег, тем меньше они влияют на это самое счастье!

Говорят, подруга счастья - добродетель.  Совершайте добрый поступок прямо сейчас.

Если вы будете улыбаться, пусть в одиночестве, и даже без причины - мышцы подадут сигналы в мозг и вам действительно будет радостно.

# Фотофакт # Сергей Лапковский # Мария Богатырь # Валерий Богатырь

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