Как вырастить хороший урожай яблок? На что следует обратить внимание?

Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязей у плодовых деревьев. Молодые и взрослые яблони требуют особого внимания. По количеству завязей на ветках дерева можно сказать, каким станет ваш урожай.

Кто яблоко в день съедает - у доктора не бывает!

По данным некоторых исследований, употребление яблок может снизить опасные заболевания раком кишечника, простаты и легких. По сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина С, но при этом богаты другими микрооксидантами.