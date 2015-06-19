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Как вырастить хороший урожай яблок? На что следует обратить внимание?

19 июня 2015 09:06
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Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязей у плодовых деревьев. Молодые и взрослые яблони требуют особого внимания. По количеству завязей на ветках дерева можно сказать, каким станет ваш урожай.

Кто яблоко в день съедает - у доктора не бывает!

По данным некоторых исследований, употребление яблок может снизить опасные заболевания раком кишечника, простаты и легких. По сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина С, но при этом богаты другими микрооксидантами.

# Растения и цветы # Фотофакт # Мария Богатырь # Полезные советы # Владимир Марченко

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