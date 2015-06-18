Прямой эфир

Пересолили суп? Не беда! Несколько способов, как исправить ситуацию

18 июня 2015 09:34
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Даже самая опытная хозяйка хоть раз в жизни пересолила суп. Как спасти его от пересолености - знает не каждая.

Первый способ самый простой и эффективный - убираем соль с помощью риса. Для этого в чистую марлечку кладем промытую горстку риса и опускаем в кастрюлю.

Второй способ. Опускаем в суп большую очищенную луковицу и варим минут пять. После того, как лук впитает в себя соль, вынимаем его из кастрюли.

Способ третий. Сырой картофель. Отправляем его в суп и кипятим.

Четвертый способ. Избавиться от лишней соли поможет мука. Засыпаем муку в марлевый мешочек и опускаем в кипящий суп. Через несколько минут извлекаем мешочек из кастрюли.

Часто хозяйки в пересоленный суп добавляют воду. Но делать этого категорически нельзя, так как суп потеряет свою насыщенность.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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