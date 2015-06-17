Известные исторические красавицы и секреты их красоты

Они - признанные эталоны красоты. Они пользовались огромным успехом у мужчин и стали не только частью истории, но и изменили ее ход. Известные исторические красавицы. Мы раскроем секреты их красоты.

Несмотря на богатство, многие титулованные особы использовали народные средства по уходу за собой.

Например, мало кто знает, что популярное ныне ламинирование волос активно применялось еще в Древней Руси. Женщины мыли волосы сырыми яйцами, что делало их на 30% толще и наполняло жизненной силой.

Княгиня Мария Барятинская каждый вечер перед сном проделывала особый ритуал: 40 раз расчесывала волосы щеткой. Считалось, что это делало женщину более привлекательной в глазах мужчин.

Выражение «медовые уста» к нам пришло также из древности. Метресса императора Павла I Софья Ушакова перед каждым свиданием смазывала губы медом, который придавал неповторимый вкус поцелуям.

Современные барышни могут взять это на заметку: использовать мед в качестве увлажняющего средства для губ.

Екатерина II. Сама себя красавицей она никогда не считала. Однако мужчины, попадавшие под ее влияние, утверждали, что она не только умна, но и привлекательна.

Императрица каждое утро умывалась ледяной водой. А перед сном протирала кожу замороженным отваром из петрушки. Это помогало ей держать лицо в тонусе и повышать упругость кожи. Как выяснилось, можно обойтись и без всевозможных инъекций красоты.

Роковая блондинка Мэрилин Монро. Секрет красоты дивы заключался в том, что обе процедуры лица она проводила так часто, как ей хотелось. А вместо дневного крема Мэрилин использовала вазелин или оливковое масло. Мэрилин не любила подставлять свое тело лучам солнца и утверждала, что загар и солнца - враги молодости.

Но самый главный секрет кроется вовсе не в нашем отражении в зеркале, а в нашем ощущении себя. Если женщина уверяна в своей красоте, она сумеет убедить в этом и всех остальных!