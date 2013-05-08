Вера Проневич, ветеран: Для спасения раненых все готовы отдать были

Новости Беларуси. Милосердие без границ. Международный День Красного Креста отмечают на планете. Жительница Бреста Вера Проневич о том, что такое милосердие, знает на собственном опыте: с поля боя вынесла сотни раненных. Спасая жизни, она не раз рисковала своей. Уже после войны она 30 лет отдала медицине — работала медсестрой.

В молодой девушке на потертых фотографиях узнать Веру Семеновну — не просто: сегодня ей 92 года и события ее жизни могли бы стать основой не одного романа. В 41-ом, 19-летней, она приняла боевое крещение в Бресте, Победу встретила в 45-м уже под Берлином. И все эти годы спасала человеческие жизни. О наградах, признается, вынося, раненых с поля боя не думала.

Вера Проневич, ветеран Великой Отечественной войны:

Надо оказывать помощь. И все. Кто там считал? Никто там не думал о наградах. Абсолютно. Только выполняли свой долг.

Долг медсестры на войне: быть там, где помощь особенно нужна. Вместе с солдатами она ходила в атаку, участвовала в рукопашной схватке. Число людей, которые обязаны жизнью фронтовой медсестре Верочке, подсчитать не возможно.

Вера Проневич:

Раненый и раненый. Нужно спасти и все. Спасти. Было несколько раз, когда я кровь сдавала свою раненым тяжело. Даже фамилии офицера не помню, но просто кровь нужно было сдать. Подходила моя кровь ему. Для спасения раненых все готовы отдать были.

От своего призвания медика Вера Семеновна не отказалась и после войны — 30 лет она трудилась медсестрой в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере. Но и сегодня, признается: тот, фронтовой опыт — самый важный в ее жизни, а праздник Победы — главный в календаре.

Юная соседка Веры Семеновны, в гости к ветерану заходит не только по праздникам. Говорит, знакомством с таким человеком она по-настоящему гордится.

В многочисленных альбомах Веры Семеновны очень мало фронтовых фотокарточек — на войне было не до снимков. Но даже без фотографий те годы никогда не сотрутся из ее памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.