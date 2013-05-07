Ко Дню печати прошел чемпионат по картингу среди СМИ

К адреналину и конкуренции журналистам не привыкать! Накануне профессионального праздника - Дня печати, который отмечается 5 мая, представители прессы решили усилить чувство драйва и переквалифицироваться в настоящих гонщиков.

Чемпионат по картингу среди СМИ собрал 14 команд в Минске. Автопилоты - республиканские теле- радиостанции, печатные и Интернет издания, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Медийный уикенд на высоких скоростях. Столичное телевидение поборолось за роль лучших шумахеров. Сборная СТВ достойно держалась на карт-дистанции. Подбадривали болельщики, радовали опытные участники. Для ведущей программы «Минск и минчане» Ольги Сахаровой этот чемпионат не в новинку.

Ольга Сахарова, ведущая СТВ:

Я в команде СТВ участвовала 2 года назад. Мы заняли тогда 2 место. Ощущения как? Это адреналин, это круто! Я на эти соревнования летела, да простит меня ГАИ города, практически с такой же скоростью, чтобы успеть.

Елена Михаловская и Сергей Савицкий за руль картов сели впервые. Без форс мажоров на трассе не обошлось, но опытные телеведущие быстро сориентировались и вмиг освоили чудо-болиды.

Елена Михаловская, ведущая СТВ:

Маленькие машины терпеть не могу, как говорится! Но, тем не менее, они довольно-таки шустрые. И то, что мне нравится здесь, я реализовала все свое настроение, которое не могу себе позволить на дорогах.

Сергей Савицкий, ведущий СТВ:

Настоящий кайф! Я ждал этого 30 лет! В 4 классе хотел пойти заниматься картингом, но меня тогда тренер по фехтованию не пустил. А сейчас попал. Действительно приятно!

Отборочные заезды и десятки экстремальных кругов, зачет лучшим автогонщикам. В этом году среди участников было немало спортсменов-журналистов, поэтому пройти кастинг среди коллег было довольно непросто. Формулой успеха поделился ведущий Павел Мурашко.

Павел Мурашко, телеведущий:

Я не профессиональный спортсмен, но в картинге самое важное - езда по траектории, правильный выбор точек входа в поворот и выхода из него. И главное, держать ровный темп всегда, не пытаться сразу кого-то обогнать.

Организаторы картинг феста уверенны, что подобные соревнования отлично сплочают корпоративный дух и дают заряд бодрости на целый год. Поэтому чемпионаты по картингу планируют сделать традиционными в медийном календаре.

Елена Михаловская:

Я буду постоянным посетителем таких соревнований! И в обычной жизни, почему нет?! Это очень здорово. Сюда пришел, сел за руль, свои эмоции выплеснул и ушел домой за чаем!