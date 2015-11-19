Как ухаживать за цветами и растениями в осенне-зимний период?

Ничто не украшает так интерьер, как комнатные растения. Но, чтобы они радовали наш глаз, нужно не прекращая поддерживать их красоту, а осенью это требует особых усилий.

Основная задача цветовода в это время - создать максимально комфортное условие и подготовить их к периоду зимнего покоя.

Необходимо позаботиться о постоянной температуре. Если растения всё лето провели на балконе, то с наступлением холодных ночей их можно перенести в квартиру, чтобы они не переохладились.

Начало отопительного сезона также может негативно сказаться на них. Горшки со цветами можно временно переставить с подоконника, нагретого батареей, на пол.

Режим полива комнатных цветов должен постепенно меняться в течении осени. Используйте для полива только отстоянную воду (не менее 2 суток) и никогда не поливайте растения остатками воды на дне ёмкости.

Растения нежные и капризные лучше всего поливать в поддон. Вода должна быть кипяченой и теплой. А вот кактусы прекращаем поливать вовсе. Исключение составляют лишь лесные разновидности.

Вместе с тем, листья растений нужно постоянно опрыскивать, особенно с началом отопительного сезона. Дело в том, что воздух под началом отопительного сезона становится слишком сухим. Отчего страдают практически все виды домашней флоры.

Следите за постановкой горшка со цветком на подоконнике. Листики не должны касаться холодных стекол окна.

Как и полив, подкормка цветов постепенно уменьшается, начиная с сентября. Исключением из этого правила составляют растения, цветущие поздней осенью или в зимние месяцы.

Осенью продолжается довольно активное размножение паразитов. Поэтому растение нужно тщательно осматривать и уничтожать жучков и личинок.